Publicado 03/05/2021 15:16 | Atualizado 03/05/2021 15:20

Rio - A Clínica Gravital, que desde 2019 atende pacientes em busca de tratamento médico com base na cannabis, inaugura no próximo mês de maio o Núcleo de Medicina do Esporte, com atendimentos online para todo o Brasil, visando à qualidade de vida de esportistas de todas as modalidades sejam amadores, semiprofissionais ou atletas profissionais.



Joaquim Castro, fundador da Gravital, comenta: “O uso da cannabis com fins medicinais por esportistas é uma tendência irreversível. Desde que a Agencia Mundial Antidoping (WADA) retirou o CBD da lista de substancias proibidas, ligas relevantes como a NBA, NFL, Federação Internacional de Tênis, entre outras, atualizaram suas regras para permitir o uso do CBD (canabidiol) pelos atletas. Essas ações de entidades com credibilidade endossam a segurança e utilidade do uso do CBD por esportistas. Então a Gravital sai na vanguarda e trará para os esportistas brasileiros essa possibilidade.



O Núcleo é formado pelos médicos especialistas em cannabis Dra. Amélia Carvalho, de Curitiba/PR, Dra. Jessica Durand (medicina do esporte), de São Paulo/SP, Dra. Thaís Perlingeiro (medicina integrativa e endocrinologista), do Rio de Janeiro/RJ e o Dr. Eduardo Fontes (nutrólogo), de Itajaí/SC. O núcleo de esporte das unidades de Curitiba e Rio de Janeiro também farão atendimentos presenciais desde já.



A estreia do núcleo acontece com a participação no reality show The New BJJ Star, o primeiro "Reality Show de Jiu-Jitsu do mundo, exibido no momento pelo Youtube. Três médicos da Gravital foram até a casa do programa e atenderam em consulta 13 atletas do reality. A maioria deles já fazia uso de produtos à base de cannabis, em especial para dores e também controle de ansiedade e sono. Os resultados, segundo eles, têm sido bastante positivos."



A atleta Vitória Ulrich conta que gostou da consulta que recebeu do Dr. Eduardo Fontes porque considera fundamental seguir corretamente as instruções médicas para uso dos produtos à base de cannabis, e assim, poder otimizar seu rendimento nos tatames. “Estou vendo uma melhora na qualidade do sono e na dor física, então, a princípio, é muito bom”, relata a atleta.



Segundo o nutrólogo da Gravital, Dr. Eduardo Fontes, é muito comum na vida do atleta e do praticante de exercício físico, a ocorrência de dores e lesões, especialmente nas modalidade de alto impacto. E normalmente se recorre a antinflamatórios à base de opióides, que mascaram o processo inflamatório e causam dependência e outros efeitos colaterais. “No caso do CBD e outros canabinoides presentes da cannabis, eles proporcionam a melhora nas dores e do tratamento das lesões, sem efeitos colaterais e dependência”, explica.



O atleta Axel Rocha Silveira Silva relata que o uso de pomadas à base de CBD nas lesões trouxe um alívio imediato às dores deixando o corpo mais preparado para os treinos e as lutas. Além disso, a sua qualidade do sono melhorou significativamente. “Eu não sabia que a cannabis pudesse ter tanta eficácia no esporte, eu já tinha ouvido falar sobre o uso em pacientes com Parkinson e Alzheimer, mas para dores nunca, então foi uma grata descoberta”, comemora.



As Dras. Jessica Durand e Amélia Carvalho, que também acompanharam os atletas do programa, explicam como os produtos à base de cannabis podem ajudar os atletas ao desempenhar suas performances. “O dano muscular causado por exercícios causa inflamações que são necessárias para a regeneração deste músculo. Os canabinoides atuam no sistema endocanabinoide do corpo modulando o sistema imune e a resposta inflamatória, fazendo com que haja uma reparação dos tecidos sem afetar a performance esportiva”, conclui a Dra. Jessica Durand, especialista em medicina do esporte.



O medicamento atua também na regulagem do sono. “Sabemos que para um atleta dormir bem é fundamental. E quando se trata de estresse e ansiedade os produtos à base de cannabis são uma opção segura e eficaz que garantem uma melhor qualidade de vida deles, o que pode influenciar positivamente no desempenho esportivo”, completa a Dra. Amélia Carvalho.