Publicado 01/05/2021 18:54

Na goleada de 5 a 0 do Borussia Dortmund sobre o Holstein Kiel, da segunda divisão alemã, pela semifinal da Copa da Alemanha, o resultado ficou em segundo plano por causa da grave lesão sofrida por Mateu Morey. O lateral espanhol do Borussia, de apenas 21 anos, saiu de campo chorando e o clube ainda não confirmou a gravidade do problema.

O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo, quando o Borussia já vencia por 5 a 0. Mateu Morey disputava a bola com um rival quando esticou demais a perna, que dobrou para dentro quando pisou no gramado (veja abaixo). Imediatamente o lateral espanhol começou a chorar muito de dor e saiu de maca.



MADRE DE DIOS LO QUE LE ACABA DE PASAR A MATEU MOREY Ojalá sea lo menos posible pero tiene pinta de haberse destrozado la rodilla entera... pic.twitter.com/73GQurlKFs — Forza Atleti (@Alberto1903_1) May 1, 2021

Àquela altura, o Borussia já jogava em ritmo de treino com a classificação para a final garantida. Sem Haaland, que sentiu um problema muscular, a equipe alemã marcou os cinco gols no primeiro tempo, com Reyna (dois), Reus, Thorgan Hazard e Bellingham. Na segunda etapa, o ex-Flamengo Reinier teve chance de jogar e quase marcou um gol.



Agora, o Borussia Dortmund enfrentará o RB Leipzig na final da Copa da Alemanha.