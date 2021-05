Hamilton e Verstappen são os principais nomes na disputa pelo título da temporada de Fórmula 1 AFP

Por AFP

Publicado 04/05/2021 15:22

O Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, evento esportivo importante no Principado, localizado dentro da França, será disputado no fim de maio com 7.500 espectadores que devem ser submetidos a um teste PCR de controle de covid-19.

Esta é uma presença de público excepcional no contexto sanitário, no momento em que na França os eventos esportivos a céu aberto poderão voltar a receber público em 19 de maio, mas com o limite de mil espectadores.



"É importante que seja disputado com uma participação mínima de público e em condições sanitárias incontestáveis", destacou o ministro de Estado, Pierre Dartout.



Esta será a primeira corrida da temporada 2021 com tanto público: a F1 é disputada em uma espécie de bolha desde o início da pandemia de covid-19.



Em 2020, o GP da Toscana de Fórmula 1 foi o primeiro da temporada a reunir público, com três mils espectadores por dia. Em uma temporada de 17 GPs organizados em sua maioria a portas fechadas, algumas corridas receberam mais público, na Rússia, Alemanha ou Portugal, onde estiveram presentes 25 mil espectadores.



Em 2021, alguns espectadores vacinados ou recuperados de covid-19 compareceram à corrida de abertura no Bahrein, em 28 de março. Os GPs da Emilia Romagna (Itália) e de Portugal foram disputados sem público, enquanto o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona, deve receber mil torcedores no próximo domingo.