Plano B do Leão, Juan Pablo Vojvoda, de 45 anos, foi anunciado após o fracasso na negociação com o compatriota Ariel Holan, ex-Santos Divulgação/Unión La Calera

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 17:06

Fortaleza - O fracasso na negociação com Ariel Holan não frustrou os planos do Fortaleza de contratar um técnico estrangeiro para a temporada 2021. Nesta terça-feira, o clube anunciou o argentino Juan Pablo Vojvoda, ex-Unión La Calera, como o sucessor de Enderson Moreira, ex-Fluminense, no comando do Leão. Após pedir demissão do Santos, Holan encabeçava a lista de favoritos da diretoria. Como a negociação não avançou, o clube se apressou para que o novo treinador tenha tempo para trabalhar até a estreia no Campeonato Brasileiro.

O contrato válido até dezembro tem cláusulas por metas alcançadas. A permanência na Série A e classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana garantem ao treinador uma renovação até o fim de 2022. Vojvoda chega ao clube com dois auxiliares, Gastón Liendo e Nahuel Martínez. A apresentação oficial será esta semana.

Argentino, 45 anos e com perfil ofensivo em seus trabalhos anteriores, Vojvoda chega ao Tricolor do Pici após organização e análise da Diretoria de Futebol junto ao Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (Cifec). Juan é o segundo técnico estrangeiro da história do Leão, sendo Dante Bianchi o primeiro, também argentino, em 1964.

Antes de comandar o chileno Unión La Calera, em 2020, Vojvoda, de 45 anos, só havia trabalhado na Argentina. Lá, dirigiu Newell’s Old Boys, Talleres de Córdoba, Huracán e Defensa y Justicia.