Thierry Henry fazia parte da comissão técnica da Bélgica

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:26

Rio - O Fortaleza anunciou na última terça-feira o argentino Juan Pablo Vojvoda como seu novo técnico. No entanto, em entrevista à Rádio Verdes Mares, o presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz, revelou que diversos nomes foram conhecidos oferecidos para assumir o cube, entre eles o francês Thierry Henry, o italiano Alessandro Nesta e o sueco Sven-Göran Eriksson.

"Recebemos muitas ofertas de nomes de treinadores. Sven-Göran Eriksson, Thierry Henry e Alessandro Nesta. Nomes internacionais, um sueco, um francês e um italiano. Quando nós abrimos que iríamos ao mercado estrangeiro, começou a pipocar nome de todas as maneiras e a gente vai filtrando", afirmou.



"No caso do Vojvoda, a primeira pessoa que falou o nome dele no Fortaleza foi o diretor de futebol Alex Santiago. Estávamos conversando sobre nomes e possibilidades, sobretudo de nomes mais famosos e do meio, e ele disse: "olha, tem um cara que faz um trabalho muito bom em times menores, com orçamentos reduzidos, que é o Juan Pablo Vojvoda". Eu não conhecia e nós fomos buscar informações sobre ele, começamos a nos aprofundar, botamos o CIFEC em campo, para entender como ele jogava", completou.