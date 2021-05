Rafael Nadal venceu seu jogo no Masters de Madri e ainda foi eleito o melhor atleta de 2020 AFP

Publicado 06/05/2021 18:48

O tênis dominou o Prêmio Laureus, que anualmente celebra os feitos e elege os melhores de cada esporte. Nas principais premiações da cerimônia que aconteceu em Sevilha, na Espanha, a japonesa Naomi Osaka e o espanhol Rafael Nadal foram eleitos os melhores atletas do ano.

Em 2021, houve uma novidade na cerimônia, com uma premiação especial para exaltar os esforços dos atletas durante a pandemia. Concorrente de Nadal a melhor atleta do ano, o heptacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton recebeu o troféu devido à sua atuação pelos direitos humanos e contra o racismo.



No futebol, Mohamed Salah, do Liverpool foi premiado como inspiração esportiva, enquanto Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi finalista a melhor atleta do ano. O Bayern, em compensação, foi escolhido como a melhor equipe do ano.



Já o triatleta americano Chris Nikic, primeiro com síndrome de Down a completar o Ironman, conquistou o prêmio de melhor momento esportivo do ano.