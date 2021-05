Coluna do Venê

'No futebol tudo é possível', diz Andrey, do Volta Redonda, sobre necessidade de golear o Flamengo para passar à final do Carioca

Goleiro não jogou a toalha e crê que é possível fazer o resultado necessário para chegar à decisão do Estadial; Voltaço precisa vencer por, pelo menos, quatro gols de diferença

Publicado há 16 minutos