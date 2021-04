Champions League pode ser decidida em outro estádio AFP

Por Lance

Publicado 27/04/2021 11:47

A Uefa pode mudar o local da final da Champions League nas próximas semanas, segundo o jornal inglês 'Daily Mail'. A entidade busca informações sobre a Turquia após o anúncio de que o país entrará em lockdown por conta do aumento de casos de covid-19 faltando cerca de cinco semanas para a decisão do torneio.

A expectativa inicial era de que o último jogo da temporada europeia fosse realizado no dia 29 de maio, no Estádio Olímpico Ataturk e com a presença de nove mil torcedores das duas equipes que farão a partida. No entanto, a entrada de fãs ficará a cargo do governo turco.



Publicidade

A Uefa descarta a possibilidade de mudar o local da final para Wembley, pois poderia ser um benefício para Manchester City ou Chelsea, que estão na semifinal da Champions. Além disso, os dois clubes estavam entre os fundadores da Superliga Europeia.