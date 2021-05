Alef Manga é o novo reforço do Goiás Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/05/2021 15:15

Rio - Artilheiro e um dos destaques do Campeonato Carioca, Alef Manga foi apresentado como novo reforço do Goiás nesta terça-feira. Durante sua coletiva, o atacante cometeu uma gafe que chamou atenção e viralizou nas redes sociais.

"Se Deus quiser, vou fazer um bom campeonato aqui pra poder sair e ir jogar num time grande", declarou o novo camisa 11 do Esmeraldino.



Sacanagem kkkkkkk pic.twitter.com/Sc5pqYUlt1 — Danzinho (@danzinhotv) May 11, 2021 Veja a declaração:

A fala de Manga não caiu bem entre os torcedores do Goiás, que se irritaram com a postura do jogador.