O auxiliar Carlos Schwanke foi confirmado pela CBV como o treinador interino da seleção brasileira de vôlei na Liga das Nações Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 18:23

Saquarema - Carlos Schwanke será o técnico interino da seleção brasileira masculina de vôlei na Liga das Nações, que será disputada entre o dia 28 de maio e 27 de junho, em Rimini, na Itália. O auxiliar foi definido pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para substituir Renan Dal Zotto, que ainda se recupera da infecção por coronavírus, internado no Hospital Samaritano, em Botafogo. A expectativa, porém, é que o treinador, de 60 anos, volte ao posto antes das Olimpíadas de Tóquio.



O primeiro teste de Schwanke à frente da Seleção tricampeã olímpica será na série de amistosos contra a Venezuela, na Arena Carioca 3, na Barra da Tijuca, nos dia 21, 22 e 23. A delegação brasileira embarca no mesmo dia do último jogo para a Itália. Durante a ausência de Renan, Schwanke e Ricardo Tabach, outro integrante da comissão técnica, assumiram as rédeas na preparação da bolha montada no CT da CBV, em Saquarema.

"Estamos em uma fase muito importante da preparação. Agora com o grupo completo podemos ter a real situação em que todos se encontram fisicamente. Trabalho técnico e tático evoluindo bem durante as semanas. Acredito que os amistosos vão servir para nortear ainda mais a comissão técnica. Os jogos amistosos serão muito importantes para dar oportunidade para todos jogarem", disse Schwanke.