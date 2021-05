A pandemia do novo coronavírus voltou a pesar na decisão dos organizadores em adiar a São Silvestre mais uma vez Agência Brasil

Por AFP

Publicado 14/05/2021 17:37 | Atualizado 14/05/2021 17:40

São Paulo - A 96ª edição da São Silvestre de São Paulo, principal corrida de rua da América Latina, adiada por conta da pandemia de 31 de dezembro de 2020 para 11 de julho, acabará realizada no dia 31 de dezembro deste ano.

"As condições atuais da pandemia da covid-19, o tempo necessário para a preparação dos corredores e a preocupação com a saúde de todos os envolvidos acabaram sendo determinantes durante essas reuniões na mudança para o fim do ano", afirmaram os organizadores em um comunicado divulgado nesta sexta-feira.

Publicidade

"Indicadores recentes sugerem que grande parte da população será vacinada no segundo semestre e o caminho certo é reagendar a corrida", acrescentou o boletim.

O Brasil mal está saindo da segunda onda da pandemia, que já deixou mais de 430 mil mortos no país.

Publicidade

A São Silvestre costuma reunir milhares de atletas brasileiros e estrangeiros para correr pelas ruas da capital econômica da América Latina.

Além dos participantes, centenas de pessoas se reúnem em torno da Avenida Paulista para incentivar os competidores e se preparar para o ano novo.

Publicidade

Promovida pelo jornalista Cásper Libero, a primeira São Silvestre foi realizada na noite de 31 de dezembro de 1924, depois que o fundador do jornal Gazeta Esportiva participou de uma corrida noturna em Paris.

A prova, batizada com o nome do santo falecido no dia 31 de dezembro, vinha sendo realizada continuamente desde então até a chegada da covid-19.

Publicidade

A competição sofreu alterações em seus horários. Em 1989 foi realizada no período da tarde por motivos de segurança, e desde 2012 ela ocorre na parte da manhã para fugir das altas temperaturas do verão paulista.