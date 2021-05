Jorginho Bruno Corsino/ACG

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 20:41

Rio - Após pouco mais de um mês, o treinador Jorginho deixou o comando do Atlético-GO. Em nota divulgada pelo Dragão, o comandante pediu demissão do cargo, após 13 jogos no comando da equipe de Goiás. Na próxima quarta, o Atlético-GO tem jogo decisivo pela Sul-Americana contra o Libertad.

Ao todo, Jorginho comandou a equipe em 13 jogos. O técnico deixa o Atlético-GO com o aproveitamento de 71%. Foram oito vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O comandante estava invicto na temporada até a derrota de 1 a 0 para o Grêmio Anápolis no jogo de ida da semifinal do Campeonato Goianp. Apesar de vencer na volta por 2 a 1, o Dragão acabou eliminado nos pênaltis e viu terminar precocemente o sonho do inédito tricampeonato estadual.



Na Copa do Brasil, o treinador classificou o Atlético-GO para a terceira fase ao passar pelo Joinville ao vencer a equipe por 2 a 0, em Santa Catarina. Na sequência, o Dragão vai enfrentar o Corinthians, em junho.

Em segundo lugar do Grupo F, atrás do Libertad, a equipe goiana não pode perder para o clube paraguaio no meio de semana. Na Sul-Americana apenas um clube avança por grupo e atualmente os paraguaios ocupam essa posição.