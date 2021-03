Jorginho DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 18:00 | Atualizado 01/03/2021 18:00

Rio - O ex-jogador Jorginho não vai renovar seu contrato como comentarista do SBT nas transmissões da Copa Libertadores. Segundo informações no portal "UOL", a intenção dele é voltar a ser treinador de futebol. Seu último trabalho como técnico foi com o Coritiba no último Brasileirão e foi demitido em outubro após resultados ruins.

Jorginho havia sido contratado em novembro, e agora com sua saída, o SBT já está atrás de um outro ex-jogador para fechar a equipe de transmissão que será responsável pelos jogos de 2021. Como no dia 9 deste mês a emissora já vai exibir seu primeiro jogo da temporada da Libertadores, entre Ayacucho, do Peru, e Fluminense ou Grêmio (o time brasileiro só será definido após a decisão da Copa do Brasil, no domingo), a busca terá que ser feita de forma rápida.



O SBT já tem alguns nomes em mente. O perfil procurado é de alguém que tenha experiência na TV e que seja bem visto por diversos clubes. Para este ano, a emissora manteve os jogos às 21h30 de terça, tendo até maio o confronto direto pela audiência contra as eliminações do "Big Brother Brasil 21", reality sucesso de audiência na Globo, e os jogos do Campeonato Carioca, que serão exibidos pela Record.

Com exceção de Jorginho, a equipe de transmissão da Libertadores no SBT deve ser a mesma da temporada 2020. Estão confirmados Téo José e Luiz Alano na narração, Mauro Beting nos comentários, e André Galvão e Fernanda Arantes na reportagem.