Flamengo e Fluminense empataram por 1 a 1 Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 23:03

Rio - Fluminense e Flamengo fizeram um jogo muito disputado e interessante no Maracanã. O Rubro-Negro saiu na frente no primeiro tempo com Gabigol e o Tricolor buscou o empate no segundo tempo com Abel Hernández. O resultado deixou a final do Carioca sem nenhuma vantagem e totalmente igual para o segundo jogo que acontece no próximo sábado, dia 22 de maio.

As duas equipes tem compromissos no meio da semana. O Fluminense joga na terça-feira contra o Junior Barranquilla e o Flamengo encara a LDU no dia seguinte. Ambos os confrontos são válidos pela Libertadores e acontecem no Maracanã.

A final no Maracanã começou como o esperado, com o Flamengo buscando mais a iniciativa e o Fluminense atuando mais recuado, tentando ser perigoso nos contra-ataques. O Rubro-Negro tinha a posse de bola, mas tinha dificuldades de criar chances de gol. No entanto, aos 16 minutos, Egídio falhou duas vezes e cometeu pênalti em Gerson. Na cobrança, Gabigol cobrou sem chances de defesa para Marcos Felipe.

Com o Flamengo na frente do placar, o Fluminense teve uma chance excelente de empatar logo no lance seguinte. Após levantamento para a área, Nino desviou e Kayky saiu na cara de Gabriel Batista, mas finalizou para fora.

Com a vantagem rubro-negra a partida não mudou muito de panorama. O Flamengo seguia buscando mais o jogo, mas não conseguia reverter essa maior posse em chances claras de gols. As melhores chegadas foram em finalizações de fora de área de Arrascaeta, em uma Marcos Felipe defendeu e em outra a bola foi para fora.

O Fluminense tentava chegar com mais perigo em jogadas pelo lado de campo. Gabriel Teixeira foi muito acionado, mas acabou não sendo tão feliz nos cruzamentos. Com isso, o Tricolor acabou também não conseguindo criar grandes oportunidades.

O segundo tempo começou quente com uma chance para cada lado. Aos quatro minutos, após levantamento, Arrascaeta cabeceou para grande defesa de Marcos Felipe. No lance seguinte, o Fluminense respondeu. Calegari recebeu passe dentro da área e finalizou, Gabriel Batista defendeu e a bola tocou na trave. Aos 12 minutos, após levantamento de Isla, Bruno Henrique teve outra chance e finalizou para boa defesa de Marcos Felipe.

Com o passar do tempo, a partida acabou esfriando e as duas chances rarearam. Roger Machado fez mudanças na equipe e colocou o seu time para o ataque. Aos 31 minutos deu resultado. Depois de levantamento, Luiz Henrique cabeceou e Abel Hernández apareceu para colocar a bola no fundo das redes. No lance seguinte, o Fluminense quase virou. O Flamengo cobrou falta errada e Luiz Henrique saiu na cara do gol, mas finalizou para fora. O Rubro-Negro respondeu no lance seguinte com bela finalização de Vitinho que foi para fora.

Após o jogo ter ficado mais acelerado com o gol do Fluminense, as duas equipes acabaram novamente reduzindo o ritmo no confronto. Com isso, nenhum dos dois times conseguiu criar novas oportunidades e a partida terminou empatada por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X FLAMENGO

Estádio: Maracanã (RJ)

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Cartões Amarelos: Yago Felipe (FLU), Gabriel Teixeira (FLU), Fred (FLU), Gabigol (FLA), Isla (FLA), Calegari (FLA), Diego Ribas (FLA), Luiz Henrique (FLU), Rodrigo Caio (FLA)

Cartões Vermelhos:

Gols: Gabigol (FLA), Abel Hernández (FLU)

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê (Cazares); Gabriel Teixeira (Luiz Henrique), Kayky (Caio Paulista) e Fred (Abel Hernández) / Treinador: Roger Machado

FLAMENGO: Gabriel Batista, Isla (Matheuzinho), Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego Ribas (João Gomes), Gerson, Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabigol / Treinador: Rogério Ceni