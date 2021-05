Técnico da Juventus, Massimiliano Allegri Marco BERTORELLO / AFP

Por O Dia

Publicado 16/05/2021 21:20

Rio - A possível saída de Zinedine Zidane do comando do Real Madrid no final desta temporada é um dos principais assuntos dos jornais espanhóis. Segundo o jornal "As", já há alguns preteridos para assumir caso a vaga fique aberta.

Publicidade

Dentre os principais nomes estão os o ex-jogador Raúl, que comanda o time B do Real Madrid e o ex-Juventus, Massimiliano Allegri.



O treinador italiano, de 53 anos, está sem clube, desde que deixou a Velha Senhora, após um trabalho de cinco anos à frente da equipe. Ao todo, foram 271 jogos, com 191 vitórias, 41 empates e 39 derrotas.

Publicidade

Caso assuma o Real Madrid, esse seria o primeiro trabalho do técnico fora da Itália. Em seu país de origem, ele ele venceu seis vezes o Campeonato Italiano, quatro vezes a Taça da Itália e três vezes a Super taça da Itália, variando entre Juventus e Milan.