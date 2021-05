Lewandowski AFP

Rio - A novela sobre o futuro do atacante Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain segue indefinida. Temendo perder um dos principais nomes do futebol mundial na atualidade, o clube parisiense já começa a pensar em substitutos. E de acordo com a imprensa francesa, o alvo é Robert Lewandowski, do Bayern.

Segundo o jornal "L'Équipe", um dos principais portais da França, o atacante polonês estaria considerando sua saída da equipe alemã, pois acredita que já ganhou tudo o que era possível. O vínculo do camisa 9 com o Bayern de Munique vai até junho de 2023.



O jornal ainda avança que o PSG não abriu negociações pelo centroavante e que definir a situação de Mbappé é prioridade no Parque dos Príncipes.



Outro ponto abordado pelo jornal é o fato de Leonardo, diretor esportivo do PSG, gostar muito de Lewa. Com a saída de Cavani e a pouca efetividade de Icardi, o atacante polonês pode ser uma opção.