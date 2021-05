Fotos! Namorada de jogador da Roma exibe beleza nas redes sociais

Rio - O atacante espanhol Borja Mayoral, que pertence ao Real Madrid e está emprestado a Roma, vive um bom momento em campo. Apesar de a equipe estar somente na 7.ª colocação, 17 pontos atrás da campeã Inter, ele mostrou um bom futebol durante a temporada e deve permanecer por mais um ano na equipe italiana. Até agora foram 17 gols e sete assistências.

Fora de campo, o jogador também tem o que comemorar. Ele encontrou o amor na Itália e já compartilha fotos no Instagram ao lado da modelo Flávia Natalini, ex-Miss Lazio. A beleza da jovem de 25 anos, nascida em Roma, chamou a atenção nas redes sociais. Ela que é modelo da agência "Glamour Model Management", porém, tem uma história de muita batalha.

Publicidade

Recentemente, ela falou sobre a sua infância para uma revista italiana. “Cresci sem poder sentir o amor do meu pai, que me abandonou quando soube que o filho dele seria menina. Eu preenchi essas lacunas com compulsão alimentar. Sempre que comia, eu correria para vomitar. Não pelo pelo aspecto físico, mas algo se instalou na minha cabeça e não podia evitar", lembrou. Felizmente, tudo mudou quatro anos depois: "Eu assumi o controle da minha vida", lembrou.

Mayoral chegou a Roma por empréstimo de duas temporadas, sendo que os italianos garantiram uma opção de compra no final de cada uma delas. Segundo a mídia italiana, apesar das boas atuações, a Roma decidiu que não vai efetivar a cláusula no próximo mercado de transferências e deverá fazê-lo somente no próximo ano.

Publicidade

O preço estabelecido é de 15 milhões de euros, mas, caso o clube prefira pagar somente ao final da temporada 2021/22, o valor sobe para 20 milhões de euros.

Relatar erro