Por O Dia

Publicado 18/05/2021 14:47 | Atualizado 18/05/2021 14:49

Devido à pandemia de covid-19, a final da Champions League entre Manchester City e Chelsea terá público reduzido no Estádio do Dragão, no Porto, em Portugal. Com isso, cada clube terá direito a 6 mil ingressos e o dono do City resolveu ajudar seus torcedores e avisou que pagará a viagem deles.

Em comunicado, o Sheik Mansour informou que custeará a viagem de todos os torcedores a Portugal como forma de agradecimento ao apoio da torcida na temporada e ao esforço dos comandados pelo técnico Pep Guardiola. Vale lembrar que o Manchester City disputará pela primeira vez na história a final da Champions League e tem a chance de conquistar o título inédito.



A final da Champions League será no dia 29.



Confira o comunicado:



"Pep e a equipe tiveram uma temporada notável e chegar à final da Liga dos Campeões depois de um ano muito desafiador representa um momento verdadeiramente histórico para o clube. Portanto, é extremamente importante que o maior número possível de torcedores tenha a oportunidade de assistir a este jogo especial. Especialmente aqueles que apoiaram o Manchester City nos bons e nos maus momentos por tantos anos. Os desafios enfrentados pelos torcedores antes desta final são múltiplos, tanto em termos financeiros quanto logísticos. Esperançosamente, a iniciativa de Sua Alteza permite que a maioria de nossos fãs presentes se concentrem em aproveitar o dia ao invés de se preocupar em como arcar com os custos de viagem, que se tornaram ainda mais onerosos devido aos efeitos da pandemia".