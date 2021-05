Alaba foi um dos destaques do Bayern na conquista da Champions League da temporada passada AFP

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 17:50

Antes mesmo da última partida da temporada, o Bayern de Munique já começou a liberar jogadores que não farão parte do elenco para 2021-2022. E todos com história no clube: Alaba, Javi Martínez e Boateng. Por isso, receberam homenagens nas redes sociais.

Os três receberam atenção especial com a mensagem "Lendas para sempre", mas por enquanto apenas Alaba tem futuro certo. Ele vai assinar com o Real Madrid.



Já Javi Martínez ainda ganhou um documentário no site oficial do Bayern. Não é para menos, o espanhol deixa o clube após 10 anos e 164 partidas. Ele ainda não tem futuro definido, assim como Boateng.