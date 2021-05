Mbappé AFP

Rio - A situação de Mbappé no PSG segue sem definição. Com contrato só até o ano que vem com o clube de Paris, o jogador não descarta uma transferência para outro time, e as especulações em torno do nome dele, ficam cada vez mais constantes. Segundo o jornal "Le Parisien", o atacante vê com bons olhos uma possível transferência para o Liverpool ou Real Madrid.

Ainda de acordo com a publicação, o Paris Saint-Germain oferece duas opções ao craque: assinar um novo vínculo de três anos até o fim de 2025, como fez Neymar, ou uma renovação mínima de uma temporada até o fim de 2023. A tendência, segundo o jornal, é que o jogador siga o segundo caminho.

Com isso, o atacante francês poderá vislumbrar uma transferência ao fim da próxima temporada. Vale ressaltar que além de Liverpool e Real Madrid, Barcelona, Chelsea e Manchester United monitoram o jogador.

Além disso, Mbappé condiciona a sua permanência ao fortalecimento do elenco do PSG. O jogador deseja ser campeão da Liga dos Campeões e acredita que o clube precisa se reforçar para conseguir concretizar este objetivo.