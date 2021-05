Lewis Hamilton tem atuado em várias causas sociais Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 14:45

Atuante em diversas causas sociais, o heptacampeão de Fórmula 1, Lewis Hamilton, revelou ter feito uma doação a um grupo que ajuda pessoas com necessidade, em especial crianças, no conflito na Faixa de Gaza. O piloto inglês da Mercedes também escreveu um texto em que se disse devastado e pediu a ajuda das pessoas mais influentes capazes de encerrar as agressões entre israelenses e palestinos.

"Estou devastado com o que estou vendo acontecer entre a Palestina e Israel. Torço e rezo para que possamos ver o fim dessa luta. Nenhuma criança deveria viver com medo da violência, obrigada a se esconder debaixo da cama, sem saber se sua casa será a próxima a ser atingida. Aqueles com influência precisam impedir que isso continue imediatamente", escreveu Hamilton, para em seguida pedir ajuda também para mais doações ao grupo que apoia.



Publicidade

"Se você está se sentindo tão impotente quanto eu neste momento, ou se está inseguro do que dizer e como ajudar, existem grupos que que dão apoio real às pessoas em necessidade. Comida, água, curativos e outras necessidades básicas. Eu doei para @savethechildren hoje para colaborar com o trabalho essencial deles em Gaza. Junte-se a mim apoiando eles, se você puder, ou considere apoiar outros grupos".



O conflito na Faixa de Gaza dura mais de uma semana, com mais de 200 vítimas, inclusive crianças, dos dois lados, mas com esmagadora maioria dos mortos do lado palestino.