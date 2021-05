Ronaldo Fenômeno (9) é consolado por Bebeto após a final de 1998 Arquivo / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:25

Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', da TV Globo, Ronaldo Fenômeno mais uma vez voltou a falar sobre a polêmica da final da Copa do Mundo de 1998 e não se arrepende de ter entrado em campo. Principal jogador do mundo e destaque da Seleção naquela época, o ex-atacante sofreu uma convulsão horas antes da final contra a França, ainda no hotel.

"Depois de muito tempo, eu continuo pensando que fiz a coisa certa: ter sido corajoso de querer jogar, mesmo sem saber o que poderia acontecer. Mas eu já estava garantido que não tinha nada de grave", afirmou Ronaldo ao apresentador e jornalista Pedro Bial.



Devido ao problema médico do craque, havia um clima de tensão e apreensão na Seleção. Pouco tempo antes da final, dizia-se que Edmundo seria titular, mas Ronaldo convenceu o técnico Zagallo a escalá-lo. Entretanto, abalado, teve atuação muito apagada na derrota por 3 a 0 para a França.



O programa 'Conversa com Bial' com Ronaldo será exibido nesta quinta-feira.