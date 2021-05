Por

Publicado 20/05/2021 00:00

É claro que a frustração com a derrota por 2 a 1 para o Junior Barranquilla, no jogo que poderia carimbar a classificação do Fluminense na Libertadores, toma conta da torcida tricolor. Um jogo, inclusive, que o Flu teve diversas chances de, pelo menos, sair com o empate. Mas, se existe momento para ser derrotado, com certeza esse foi o melhor para o time de Roger Machado. O Flu ainda mantém dois pontos de vantagem para o Junior Barranquilla.