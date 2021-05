Adriano Imperador Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:31

Rio - Ídolo da Inter de Milão, Adriano Imperador rasgou elogios ao atacante Romelu Lukaku, atual centroavante do time italiano. Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o ex-jogador do Flamengo disse que vê o belga com um estilo de jogo muito parecido com o seu e o classificou como seu "herdeiro".

"Romelu é muito parecido comigo em todos os aspectos. Não só pela força física e pelo pé esquerdo, mas também pela humildade e pelo vínculo com a família. É único e técnico. Ninguém pode impedir. Lukaku é meu herdeiro, estou muito orgulhoso. Que dupla teria feito no campo. Imagine. O meu Deus!", disse o ex-jogador.

"Nos conhecemos por meio de um show ao vivo no Instagram organizado pelo Inter durante a quarentena. Nunca tínhamos falado antes. Daquele dia em diante, começamos a enviar mensagens um para o outro (...) Falei com ele e o convidei para vir aqui ao Rio quando a pandemia acabar", completou.