Jorge Iggor Reprodução

Por IG - Esporte

Publicado 20/05/2021 18:40

O narrador da TNT, Jorge Iggor, anunciou que está com suspeita de câncer de tireoide. Por meio do seu Instagram pessoal, o profissional contou como descobriu a possível doença e agora aguarda o resultado da biópsia.



"Estou em um processo de investigação de saúde que pode ser séria", afirmou.

Em seu relato de cerca de 10 minutos, ele explicou que após pedido da esposa para tirar uma "pintinha" do nariz, que não se tratava de um câncer de pele, o médico responsável apalpou o pescoço e percebeu um volume do lado direito. Após avaliar os exames de sangue ficou clara uma alteração de tireoide. Logo em seguida, o narrador fez uma ultrassonografia, que mostrou três nódulos na tiroide e dois linfonodos aumentados do lado direito.

Na última terça-feira, os médicos, após avaliação profunda, optaram pela necessidade de uma biopsia, na qual, o narrador fará um "furinho" nos nódulos para confirmar ou não o câncer. Segundo Jorge Iggor, pelas palavras ditas pelo médico, o diagnóstico só será confirmado após o exame, porém, pela experiência "se trata de um câncer de tireoide cuja metástase foi para os linfonodos".

Ainda de acordo com ele, trata-se de um câncer menos agressivo, cuja as chances de cura passado pelos responsáveis é de "99% batendo na trave no 100%". A preocupação agora é com as cordas vocais, já que elas podem ser afetadas permanentemente ou provisoriamente com a cirurgia.

"Fiz esse vídeo não para ganhar visualizações, mas para alertar as pessoas que esse câncer pode dar em homem e não só em mulheres, e também em pessoas de 35 anos", disse ele, indicando a importância de "ter um acompanhamento médico permanente, de fazer um exame de sangue com frequência e de ficar atento".

O narrador também prometeu contar as novidades sobre o assuntos para tranquilizar as pessoas.

Veja o vídeo: