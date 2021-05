Mauro Cezar Pereira Reprodução

Publicado 20/05/2021 15:00

Rio - Mauro Cezar Pereira, de 57 anos, enfrentou momentos difíceis nos últimos dias. Em vídeo publicado em seu canal, o jornalista revelou que passou uma semana internado por conta de Covid-19 no Hospital São Camilo, em São Paulo, até receber alta na manhã desta quinta-feira. Ele desenvolveu uma pneumonia causada pelo vírus.

"Estou aqui no hospital há uma semana, acabei de receber alta, agora são 11h32 da manhã de quinta-feira, praticamente completando uma semana de internação no hospital São Camilo, em São Paulo, onde tive atendimento espetacular. Não comentei e procurei não revelar para não causar alarde e para não preocupar minha mãe. Eu vivo em São Paulo e ela em Niteroi, não gostaria que ela soubesse, ela soube agora quando saí do hospital, recuperado", contou o comentarista no início do vídeo.

"Na quarta, tive febre e vinha me recuperando de uma inflamação de garganta. Estava tomando remédio, antibiótico, fiz o jogo do SBT na terça e na quarta tive que procurar um pronto socorro, porque a febre era alta e os antibióticos haviam terminado. E eu continuava com problema. Foi constatada um infecção no pulmão, uma pneumonia, que estava crescendo, e que fui infectado pela COVID-19", declarou.

Mauro disse que não chegou ao estágio de precisar ser transferido para a UTI, mas afirmou ter passado por momentos difíceis na luta contra a doença.

"Foi semana muita difícil, especialmente no domingo, quando tive febre muita alta, respiração muito comprometida, tive que usar oxigênio, foi bem complicado. Há 48 horas não estou usando oxigênio no nariz, por isso estou recebendo alta", disse o jornalista.

"Consegui ganhar a batalha. Não cheguei ao estágio de UTI, respirador, este tipo de coisa, não foi necessário. Não foi nada simples, foi assustador em alguns momentos, especialmente em madrugada de tosse interminável e incerteza para onde vocês está indo, você não sabe para onde o vírus está te levando. É bem assustador", completou.

Veja o depoimento de Mauro Cezar: