Aos poucos o Ceará cura a ferida do vice-campeonato da Copa do Nordeste e retoma o caminho das vitórias. Diante do Bolívar, pela Copa Sul-Americana, o Vozão levou a melhor por 2 a 0 e encaminhou a sua classificação para o mata-mata.

Agora, o time de Guto Ferreira tem nove pontos e depende das próprias forças para avançar. Na rodada final, o adversário é o Jorge Wilstermann, na Bolívia.

Após o confronto, o treinador exaltou a atuação do Ceará no decorrer das cinco rodadas do torneio continental.

‘Acho que nossa equipe até antes da final da Copa do Nordeste vinha fazendo grandes partidas, todas as partidas que nós jogamos da Sul-Americana em nenhuma delas nós tivemos um nível baixo. Nós tivemos dois empates fora de casa, contra duas equipes parecidas, na proposta de jogo, na intensidade de marcação. O Sarandí é uma equipe que marca muito e o Bolívar é uma equipe mais técnica, que não marca tanto como o Arsenal. E hoje tudo ocorreu bem, a gente sempre respeitando muito o adversário, procuramos ler as virtudes e deficiências e brecar da melhor maneira possível, e fomos felizes marcando os gols’, afirmou.

Antes de fechar a sua participação na Sul-Americana, o Ceará decide o estadual, diante do Fortaleza, no próximo domingo.