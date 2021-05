Ronaldo Fenômeno Reprodução

Publicado 21/05/2021 13:52

Rio - Ronaldo Fenômeno relembrou a polêmica em que se envolveu com travestis em um motel na Barra da Tijuca, em 2008. Acusado de não ter pago por um programa, o craque relacionou o episódio com álcool e revelou que estava passando por um momento conturbado em sua vida.

"Isso já foi falado. É uma coisa que me incomoda, mas só fiz mal a mim mesmo. Eu precisava era da Tabata [terapeuta] naquele momento fazendo a minha terapia. Foi um momento muito difícil, com certeza ligado ao álcool. Foi um momento muito difícil pra mim naquela época", disse o ex-jogador ao programa "Conversa com Bial", da TV Globo.

Ronaldo foi acusado pela travesti Andréa Albertino e diz ter sido vítima de uma tentativa de extorsão de R$ 50 mil. O camisa 9 havia contratado Andréa e mais duas pessoas pensando se tratar de garotas de programa, mas desistiu ao perceber que se tratavam de travestis. Na época, ele defendia o Milan, mas estava no Brasil para tratar uma lesão no joelho.