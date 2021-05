Entre 2016 e 2017, Rigoni jogou ao lado de Benítez no Independiente Zenit/Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 21:53

São Paulo - Um dia após a conquista do Campeonato Paulista, o São Paulo anunciou a contratação do apoiador Emiliano Rigoni,ex-Elche, da Espanha. Com o aval de Hernán Crespo, o reforço assinará contrato com validade até junho de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O presidente do clube, Julio Casares, afirmou que exercerá a prioridade de compra dos direitos de Benítez.

Ex-Vasco, o camisa 8 foi eleito o melhor jogador da posição no Campeonato Paulista. Emprestado pelo Independiente, da Argentina, até dezembro, ele se encaixou como uma luva no esquema de Crespo e caiu nas graças do torcedor. O Vasco, que possui um crédito de R$ 300 mil pela liberação de Benítez em fevereiro, terá direito a uma fatia na negociação. A compra custará ao São Paulo US$ 3 milhões, cerca de R$ 15,7 milhões. Pelo empréstimo, o clube já desembolsou R$ 1,6 milhão.

Publicidade

Revelado pelo Belgrano, da Argentina, em 2012. No Independiente, jogou ao lado de Benítez entre 2016 e 2017. Rigoni, de 28 anos, chega ao Morumbi com bagagem internacional. Com passagem Sampdoria e Atalanta, o reforço, que aumenta a legião argentina do clube, chega com o aval de Hernán Crespo.

"Queria dizer que estou muito feliz e contente por ser o novo jogador do São Paulo. E também aproveitar para felicitar o clube, a torcida e meus novos companheiros pelo título que conquistaram ontem. Espero que neste tempo que estaremos juntos possamos conseguir muito mais títulos", disse Rigoni, em vídeo divulgado pelo São Paulo.