Publicado 25/05/2021 09:59

Rio - O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro emitiu uma nota em sua redes sociais após o questionamento do jornalista Mauro Cezar Pereira a respeito da prioridade de vacinação que os profissionais da área receberam na pandemia da Covid-19. O órgão explicou a forma como os profissionais da área atuam.

Confira a nota oficial:

"O CRMV-RJ vem a público esclarecer ao jornalista esportivo, carioca e blogueiro, Mauro Cezar, que recentemente em suas redes sociais questionou a vacinação prioritária contra a Covid-19 aos médicos-veterinários.



Prezado jornalista, o CRMV-RJ esclarece que o trabalho dos médicos-veterinários vai muito além das clínicas e dos consultórios veterinários destinados aos animais de companhia.



São mais de 80 áreas de atuação: eles são imprescindíveis para que o leite, o queijo, a carne, o mel e todos os produtos de origem animal possam ser consumidos pela população brasileira com toda segurança e qualidade; têm papel fundamental na agropecuária brasileira, contribuindo para o crescimento do PIB nacional, podem trabalhar como docentes e peritos criminais, judiciais e administrativos; realizam pesquisas em alimentos; participam da produção de vacinas e de medicamentos de uso animal; entre outros.



São esses profissionais, por exemplo, que realizam visitas domiciliares para o diagnóstico de risco à saúde na interação entre os seres humanos, os animais e o meio ambiente. É também ele quem trabalha na prevenção, no controle e no diagnóstico situacional de doenças transmissíveis ao homem pelos animais, as zoonoses; é o caso da raiva, leptospirose, brucelose, tuberculose, dengue, febre amarela, dentre outras.



Além disso, desde 1998, com a publicação da Resolução nº 287, do CNS, os médicos-veterinários integram a lista de profissionais de saúde e estão contemplados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde.



O CRMV-RJ se coloca e sempre se colocou à disposição de todos os meios de comunicação e jornalistas para dirimir dúvidas, visando o bem-estar da Saúde Única (One Health): humana, animal e ambiental.



Tenha no médico-veterinário um guardião da saúde nacional."