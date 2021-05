Com contrato válido até a próxima segunda-feira, Tardelli foi comunicado pela diretoria sobre a decisão de não renovar o compromisso Pedro Souza/Atletico

Publicado 27/05/2021 16:20

Belo Horizonte - Chegou ao fim o ciclo de Diego Tardelli no Atlético-MG. Nesta sexta-feira, a diretoria informou o ídolo sobre a decisão de não renovação do contrato com validade até o dia 31. Na emotiva reunião com o atacante, de 36 anos, o clube revelou que o camisa 9 receberá uma homenagem de despedida no domingo, na estreia do Galo no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, às 11h, no Mineirão.

Condutores da reunião, o presidente do clube, Sérgio Coelho, e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, confirmaram o desfecho da conversa após semanas de indefinição sobre o futuro de Tardelli. Em texto publicado pelo Atlético, que agradeceu os serviços prestados pelo ídolo, o próprio camisa 9 se despediu, com gratidão e orgulho.

"É uma honra e privilégio poder fazer parte da história de um clube tão grande e de uma massa tão apaixonada e fanática. Nunca vi igual. Obrigado, Massa, por tanto carinho, amor e respeito! Obrigado aos companheiros de equipe e funcionários. Estarão sempre no meu coração. Amo vocês", disse Tardelli.

Em sua terceira passagem pelo Galo, o atacante não conseguiu repetir o desempenho da brilhante história que começou a escrever em 2009 e coroado com a conquista da Libertadores em sua segunda experiência em Belo Horizonte, em 2013. Após quatro anos na China, foi repatriado pelo Grêmio em 2019, numa passagem sem brilho. Com as portas abertas no Galo, voltou para casa em 2020.

Desde então, amargou um período marcado por muitas lesões e poucos gols. Dono de um alto salário, o ídolo perdeu espaço após a chegada de Hulk, Vargas, Keno, Marrony e Savarino.