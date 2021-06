Logo do Brasileirão 2021 - Reprodução

Publicado 14/06/2021 14:49

Lisca é técnico do América-MG Divulgação Rio - O Brasileirão mal começou e a dança das cadeiras entre os técnicos já está a todo vapor. Nesta segunda-feira, o técnico Lisca pediu demissão do América-MG e, em comum acordo com o clube, acertou sua saída.

Lisca estava incomodado pela longa sequência sem vitórias. Sob seu comando, o América-MG completou com a derrota para o Flamengo, no último domingo, sete jogos sem vitória. O treinador deixa o Coelho na lanterna do Brasileirão, sem nenhum ponto conquistado.

Essa é a terceira mudança de técnico no Brasileirão em três rodadas. Antes de Lisca, Alberto Valentim foi demitido pelo Cuiabá e Miguel Ángel Ramírez pelo Internacional. O nome de Lisca, inclusive, é um dos especulados para assumir o Colorado.