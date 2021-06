Goleiro Schmeichel (2ndR) conforta a esporta de Eriksen, Sabrina Kvist Jensen - AFP

Rio - Sabrina Jensen, esposa do meia Christian Eriksen, viveu um drama ao acompanhar de perto a parada cardíaca sofrida pelo jogador em campo no último sábado. Em entrevista à BBC Radio Five Live, Peter Schmeichel, lendário goleiro dinamarquês e pai do atual goleiro da seleção, Kasper Schmeichel, revelou que, após entrar no gramado, ela chegou a acreditar que o marido estava morto.

"Essas seriam as duas piores horas do meu tempo no futebol. Absolutamente nenhuma informação. Pudemos ver que era muito sério, olhamos para a reação dos jogadores. Aconteceu não muito longe de onde estavam todas as esposas dos jogadores e é claro que a esposa de Christian viu e entrou em campo", disse.

"Você pode ver pela reação de meu filho Kasper correndo até ela e eu, obviamente, falei com ele ontem à noite. Ele disse à ela que Christian estava respirando. Ela realmente acreditava que ele havia falecido", revelou Schmeichel.