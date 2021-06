Christian Eriksen é retirado do campo após ser reanimado pelos médicos - AFP

Christian Eriksen é retirado do campo após ser reanimado pelos médicosAFP

Por O Dia

Publicado 14/06/2021 13:13

Rio - O meia dinamarquês Christian Eriksen terá barreiras para voltar a jogar após o mal súbito que sofreu em campo na Eurocopa, no último sábado. Em entrevista ao jornal "Daily Mail", o ex-cardiologista do jogador no Tottenham e que atualmente trabalha na St. George's University of London, Sanjay Sharma, pode ser até proibido por lei de entrar em campo.

Publicidade

"Na Itália, as leis são muito, muito rígidas e entendo que seria contra a lei ele praticar esportes competitivos na Itália. Outros países são um pouco mais liberais e respeitam a autonomia do atleta, então na melhor das hipóteses ele consegue colocar um desfibrilador e pode jogar em alguns países. Mas na maioria das situações como esta, é uma situação de fim de carreira", disse Sharma.



"Não sei se ele vai voltar a jogar futebol. Temos de ser francos, ele morreu. Foram apenas alguns segundos, mas ele esteve morto. Acho que um profissional de saúde ia permitir que ele voltasse a morrer? A resposta é não", completou.

Publicidade

O cardiologista também revelou que chegou a reavaliar os exames feitos por Eriksen nos tempos em que defendia o Tottenham.

"Pensei imediatamente que me tinha escapado alguma coisa, mas depois voltei a olhar para os testes e tudo me pareceu perfeito. Desde o primeiro dia que ele assinou pelo Tottenham, o meu trabalho foi testá-lo todos os anos e até 2019 tudo estava normal. Não existe qualquer problema cardíaco escondido e eu posso atestar quanto a isso, porque eu fiz os testes", garantiu.