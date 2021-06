Lucas Pereira - Reprodução

Lucas PereiraReprodução

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 13:58

Rio - Morreu na madrugada deste domingo o ex-atacante Lucas Pereira, de 39 anos, que se destacou no Brasil vestindo a camisa da Ponte Preta. Ele estava internado há quatro dias e sofreu uma parada cardíaca em decorrência da Covid-19.

Pereira ficou marcado com a camisa da Macaca por ter marcado um dos gols na histórica vitória por 4 a 2 sobre o Guarani, em 2002, que encerrou um tabu de 15 anos sem vencer o clássico campineiro.

Além da Ponte Preta, o ex-jogador também vestiu as camisas de Portuguesa, São Caetano, Duque de Caxias e Metropolitano no futebol brasileiro, além de ter atuado no futebol francês, na Coréia do Sul e na Grécia.