Flamengo e Rogério Ceni sofrem com zoeira após derrota para o RB Bragantino; veja memes!

Rio - A noite do último sábado não foi boa para o Flamengo. Em um jogo movimentado, a equipe acabou perdendo para o Red Bull Bragantino, por 3 a 2, no Maracanã. Após a partida, o time rubro-negro e o técnico Rogério Ceni tiveram que aguentar as brincadeiras na Web. Veja os melhores memes!

