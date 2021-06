Marcelo Cabo ficou satisfeito com o que viu em campo - Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 12:29

Rio - O Vasco conseguiu sua primeira vitória em casa na Série B no último sábado, ao vencer o CRB, em São Januário, por 3 a 0. Após a partida, o técnico Marcelo Cabo dedicou a vitória à torcida e destacou a importância do resultado para a sequência do trabalho.

"Queria dedicar essa vitória aos torcedores. Eles estavam sedentos por essa vitória em casa. Demorou, mas veio do tamanho do Vasco da Gama. Tivemos um início com dois resultados adversos em casa, mas soubemos preparar uma equipe hoje que tivesse essa vitória elástica e consistente. Se o Vasco mantiver essa média de seis pontos a cada três jogos, vai ser bom. É a tônica da competição. Essa vitória traz confiança ao grupo. Precisamos ter tranquilidade. Quando a gente perde como quarta, não está tudo errado. Assim como não está tudo certo hoje. Recalculamos a rota. Eu como comandante preciso tomar decisões. A mudança hoje não foi só de peças, foi de atitude. Que agora a gente possa emplacar uma série de vitórias", disse Cabo.

"Após a derrota de quarta-feira, sentamos e buscamos planejar o jogo de hoje. O Vasco trabalha dentro de um planejamento, temos um diretor de futebol muito atuante, temos uma diretoria que apoia a todo o momento. Relampejamos esse momento que estávamos vivendo. Não só eu, tecnicamente, como as diretrizes do futebol do Vasco na questão técnica. Sentamos com os jogadores, fizemos as reuniões necessárias, internas, com os segmentos do clube, para que pudéssemos nortear e se recuperar", completou.

O Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão.