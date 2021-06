Michael Owen jogou com Ronaldo no Real Madrid - Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 14:32 | Atualizado 20/06/2021 14:46

Rio - Lenda do futebol inglês e ex-atacante do Real Madrid, Michael Owen está com seu nome envolvido em uma polêmica. De acordo com o jornal "The Mirror", o ex-jogador pediu nudes a Rebecca Jane, ex-participante do Big Brother Inglaterra, e que ela "não deixasse nada para a imaginação".

Segundo o veículo, Owen e Rebecca trocaram mensagens quentes. O ex-atacante chegou a dizer que viu uma foto onde ela está com uma blusa transparente por 65 vezes. Uma amiga da moça disse que ela se emocionou com o contato de seu ídolo, mas que rapidamente a conversa passou a ter cunho sexual.

Michael Owen é casado desde 2005 e tem quatro filhos. Até o momento, o jogador não comentou o caso.