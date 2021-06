Neymar - Brasil x Colômbia - Daniel Castelo Branco

Rio - Após o término da partida entre Brasil e Colômbia, na noite da última quarta-feira (23), pela Copa América, Neymar e Borja teriam discutido no vestiário do estádio Nilton Santos. Na ocasião, o brasileiro teria ironizado a passagem do colombiano no Palmeiras.

Na saída de campo, após vitória do Brasil com um placar de 2 a 0, Neymar e o ex-Palmeiras trocaram xingamentos e provocações ainda no túnel que dá passagem ao vestiário.

Em uma das ofensas, Neymar ironizou a passagem de Borja pelo Palmeiras. Segundo informações divulgadas pelo portal UOL, Neymar teria dito que o colombiano "não havia jogado nada no clube".

"Muito mal. Você não jogou nada nem no Palmeiras. Muito ruim", disse. O colombiano, por sua vez, revidou dizendo que Neymar caia no gramado com qualquer choque.

Os dois jogadores já haviam se desentendido em campo, quando a partida ficou paralisada para verificar a validação do primeiro gol do Brasil, quando a bola bateu no árbitro da partida e acabou ajudando a seleção nacional.

Vale lembrar que o colombiano está emprestado pelo alviverde ao Junior Barranquilla até o final de junho. Um dos destaques do futebol sul-americano na temporada, o atacante não deve ao Palmeiras.

Emprestado ao Júnior Barranquilla até o final de junho, o centroavante vive boa fase e, por isso, o clube colombiano efetuará a compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, pelo valor de 4,5 milhões de dólares (cerca de 22,5 milhões, na cotação atual).