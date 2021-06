Titular absoluto no Santos, Luan Peres agradou Jorge Sampaoli durante a passagem do técnico na Vila Belmiro, em 2019 - Ivan Storti/Santos

Titular absoluto no Santos, Luan Peres agradou Jorge Sampaoli durante a passagem do técnico na Vila Belmiro, em 2019Ivan Storti/Santos

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:22

Santos - Após o sucesso na negociação com o Flamengo para contratar Gerson, o Olympique de Marselha, da França, mira outro reforço no mercado brasileiro. O zagueiro Luan Peres, do Santos, é a bola da vez. O nome é um pedido pessoal do técnico Jorge Sampaoli, que deixou a Vila Belmiro há um ano e meio, mas nunca tirou o defensor do Peixe do radar.



Em delicada situação financeira, o clube paulista não descarta a venda, mas não se empolgou com a primeira investida não encheu os olhos da diretoria do Santos, de acordo com a 'Gazeta Esportiva', pelo valor abaixo do que o Benfica, de Portugal, pagou para contratar Lucas Veríssimo: cerca de R$ 40 milhões.

Revelado pela Portuguesa, o zagueiro teve uma passagem pelo Fluminense, em 2018, antes de se transferir para o Brugge, da Bélgica. De férias em Búzios, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, onde tem uma casa e um projeto social, o 'Sampa'Olé', o treinador aguarda o desfecho positivo. Luan Peres é titular absoluto no Santos, com 25 jogos na temporada.