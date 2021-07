Iniciada em abril de 2020, a construção da Arena MRV tem previsão de conclusão para outubro de 2022 - Divulgação

Iniciada em abril de 2020, a construção da Arena MRV tem previsão de conclusão para outubro de 2022Divulgação

Por Lance

Publicado 02/07/2021 19:32

Belo Horizonte - A Arena MRV, futuro estádio do Atlético-MG, ultrapassou, nesta sexta-feira, 2 de julho, a marca de 600 cadeiras cativas vendidas do segundo lote. Com apenas 14 dias de comercialização, foram arrecadados cerca de R$22 milhões que serão totalmente investidos na construção da Arena MRV.

Esse valor é fundamental para que a obra da futura casa do Galo continue em ritmo acelerado. Das 781 cadeiras do Setor I, há 105 cadeiras disponíveis. Já foram vendidas ou estão aguardando pagamento 676 unidades, o que representa 87% do total.



Com parcelas a partir de R$499,72 no Setor II, o torcedor que adquirir uma cadeira cativa na Arena MRV poderá assistir a todos os jogos oficiais com mando do Galo por 15 anos na arquibancada oeste inferior, sem precisar adquirir ingressos, com conforto e uma excelente vista do campo.



É importante ressaltar que a cada mil cadeiras cativas comercializadas do segundo lote, um atleticano será escolhido para receber uma cadeira por uma temporada.