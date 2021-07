Seleção brasileira está nas semifinais da Copa América - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 14:18

Rio - A CBF respondeu à Justiça sobre a não utilização do número 24 na Copa América. Após a ação movida pelo Grupo Arco-Íris, a entidade citou questões de regulamento e a posição de Douglas Luiz, que é meia e está vestindo a 25 na competição. As informações são do site "Esporte News Mundo".

De acordo com o portal, a alegação dos advogados da CBF é de que, inicialmente, a Seleção contava com 23 atletas e não quis chamar outros cinco, como era permitido. O único chamado após a lista inicial foi Douglas Luiz, que foi o 24º convocado e pulou a camisa 24.

“... para esse jogador, em razão de sua posição (meio-campo) e por mera liberalidade, optou-se pelo número 25. Como poderia ter sido 24, 26, 27, 28, a depender da posição desportiva do jogador convocado; em regra, numeração mais baixa para os defensores, mediana para volantes e meio-campo, e mais alta para os atacantes”, diz o texto de defesa da CBF.

