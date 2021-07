Momento em que Gabriel Jesus recebe o cartão vermelho - AFP

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 12:27

Rio - Durante a madrugada de sexta para sábado, Gabriel Jesus usou suas redes sociais para comemorar a classificação da seleção brasileira e lamentar sua expulsão. O centroavante brasileiro também aproveitou para se desculpar com seus companheiros.

"Classificados! Infelizmente cometi um erro no qual a equipe poderia ter se prejudicado, mas este grupo mostrou força. Peço desculpas aos meus companheiros e seguirei sempre buscando aprender com erros. Aliviado em saber que o Mena está bem. Seguimos para a semi!", escreveu Jesus.



O camisa nove do Brasil levou o cartão vermelho aos três minutos do segundo tempo, após acertar um chute no rosto de Mena. Apesar disso, a seleção brasileira levou a melhor sobre o Chile por 1 a 0 e se classificou para as semis da Copa América.