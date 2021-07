Tite tem mais dois dias de preparação para as quartas de final - Lucas Figueiredo/CBF

Tite tem mais dois dias de preparação para as quartas de finalLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 11:02

Rio - O gramado do Estádio Nilton Santos voltou a ser alvo de críticas na Copa América. Após a vitória por 1 a 0 da seleção brasileira sobre o Chile, o treinador Tite implorou a organização do torneio que encontrem um campo melhor para a disputa da semifinal da competição.

O treinador, que já havia feito duras críticas a condição do gramado da casa do Botafogo, alegou que o espetáculo fica menos bonito e até para a cobrança de tiro de meta houve problemas.

Publicidade

"Eu, enquanto técnico, fiquei contente com a classificação, porque era a bicampeã anterior da Copa América, mas poderia ser um grande espetáculo, muito mais bonito. Duas equipes que propõem o jogo, que não dão pancada, de posse de bola… Mas fiquei triste com o espetáculo. Se eu estivesse em casa assistindo, eu dizer: “Poxa, que jogo bom que poderia acontecer e olha o nível que está”. Até para bater tiro de meta o Ederson teve dificuldade", criticou o treinador brasileiro.

Com medo de que os atletas possam se lesionar devido a condição do gramado, Tite pediu à Conmebol para que haja um novo estádio para receber a partida entre Brasil e Peru.

Publicidade

"Por favor, tenham responsabilidade. Humildemente, eu peço: encontrem um campo melhor para nós jogarmos. Encontrem uma saída. O espetáculo vai ser melhor. Tudo vai ser melhor. Por favor, eu estou falando de uma forma despojada. Entendam o futebol como algo que está perigoso, pode machucar, são atletas de alto nível… Por favor, encontrem um campo melhor!", pediu.

A partida válida pela semifinal da Copa América entre Brasil e Peru está agendada para a próxima segunda-feira, às 20h, no Nilton Santos. O outro confronto, ainda não definido, será disputado no Mané Garrincha, em Brasília, no dia seguinte, terça-feira, às 22h.