Treinamento da seleção olímpica no CT do Palmeiras - Foto: Divulgação/CBF

Treinamento da seleção olímpica no CT do PalmeirasFoto: Divulgação/CBF

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:05

Rio - A programação de viagem da seleção olímpica de futebol, nesta sexta-feira (9), foi alterada, sendo assim, não passará mais por Doha, no Qatar, antes de ir para Tóquio, no Japão. Em busca da segunda medalha de ouro, a seleção embarcará de São Paulo para Tóquio em voo fretado. A informação é do site "UOL".

A comissão técnica planeja cortar etapas para evitar desgaste da seleção durante a viagem. Anteriormente, a ideia era de ir a Qatar, para partir a mudança de fuso horário em duas partes. Nesta terça-feira (6), o volante Douglas, ex Fluminense e hoje, no PAOK, da Grécia, se apresentou em São Paulo. Na próxima quinta-feira (8), os jogadores que atuam no Brasil completam o grupo olímpico.

Publicidade

No entanto, no caso de Richarlison, Bruno Guimarães, Martinelli e Douglas Luiz, se apresentam no Japão. O treinamento da seleção do técnico Jardine está sendo no CT do Palmeiras.

"A semana tem sido de muito trabalho mesmo, cansativa também. Foi produtiva, importante para nós que estávamos de férias. É bom para crescer o nível físico da gente", disse o meia-atacante Antony, do Ajax.