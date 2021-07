Messi e Neymar - AFP

Publicado 13/07/2021 17:55

Rio - Com três jogadores da Seleção Brasileira e quatro da Argentina, a Conmebol divulgou nesta terça-feira a equipe ideal da Copa América. Neymar, Casemiro e Marquinhos, além dos campeões Martinez, De Paul, Romero e Messi, estão no 11 escolhidos como os melhores do torneio.

Além dos sete atletas que jogaram a final no Maracanã, a equipe com os melhores da Copa América conta também com representantes de Chile, Peru, Equador e Colômbia. Autor do gol do título, o argentino Di María ficou de fora do time.

CONFIRA A ESCALAÇÃO:

Martínez (ARG); Isla (CHI), Marquinhos (BRA), Romero (ARG) e Estupiñan (EQU); Casemiro (BRA), Yotún (PER) e De Paul (ARG); Neymar (BRA), Díaz (COL) e Messi (ARG).