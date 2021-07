Casagrande - Reprodução

Publicado 13/07/2021 17:03

Rio - Ana Paula Henkel conseguiu na Justiça um direito de resposta nas plataformas da Globo por conta de um texto escrito por Walter Casagrande, em fevereiro. Segundo o juiz Christopher Alexander Roisin, da 14ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, a ex-jogadora de vôlei teve sua honra ferida pelas palavras do ex-atacante. As informações são do portal "Notícias da TV".

No texto, Casagrande fez duras críticas aos posicionamentos de Ana Paula. Ela foi chamada por ele de "intragável, prepotente, arrogante, defensora das armas e de tudo que é ruim no país". Além disso, Casão ainda pediu desculpa aos esportistas por ter tratado a ex-jogadora de vôlei como uma deles.

Em sua defesa no processo, a Globo havia alegado que publicou o pedido de resposta de Ana Paula em março, um mês após o texto de Casagrande. O argumento não foi aceito pelo juiz, já que, segundo ele, a resposta não teve a mesma divulgação que as palavras do ex-jogador.

"O local de publicação da resposta não é o mesmo, a ele não foi dado o mesmo destaque, publicidade e dimensão, não tendo sido transmitida no mesmo espaço reservado à matéria ofensora, nem no mesmo dia da divulgação, do que decorre que não existiu resposta, nos termos do artigo 4º, §3º, da Lei em referência", disse a decisão.

"Dizer que um texto é crítico e, por isso, não é ofensivo é verdadeiro non sequitur (falta de confusão lógica). Um texto pode ser crítico sem ser ofensivo, assim como ser crítico e ofensivo, e as ofensas aqui são um fato processualmente incontroverso como afirmado", completou.