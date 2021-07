Multicampeão com a camisa do Real Madrid, Sergio Ramos chega ao PSG como um reforço de peso na busca pelo inédito título da Liga dos Campeões - Divulgação/PSG

Paris - Oficialmente apresentado pelo Paris Saint-Germain nesta terça-feira, Sergio Ramos não conseguiu driblar as perguntas sobre o antigo clube, o Real Madrid, mas como zagueiro de primeira classe fez o que pode defender as cores do novo empregador. Com o futuro de Kilyan Mbappé aberto e fortemente ligado ao clube merengue, Ramos aconselha o camisa 7 a repetir a experiência d jogar no "historicamente o maior clube do mundo", mas, por ora, pretende contar com a qualidade do atacante no PSG.

"Não me atrevo a dizer o que cada um deve fazer, mas em virtude da minha experiência posso dar um conselho em privado. Gostaria que continuasse no PSG porque gosto de jogar com os melhores. A decisão de sair de um clube é sempre muito pessoal. Não sei o que ele tem em mente, mas é um jogador que faz a diferença, é jovem e tem aqui uma equipe muito boa", disse Sergio Ramos, ciente do sonho em comum que muitos jogadores têm de defender o Real Madrid:





"O Real Madrid é historicamente o melhor clube do mundo e em alguma etapa da carreira os jogadores têm de jogar lá. Neste momento espero que Mbappé continue na minha equipe".



Aos 35 anos, o zagueiro chega a Paris com status de reforço de peso. Ao lado de Marquinhos, zagueiro titular do clube parisiense e da seleção brasileira, o astro espanhol tem a missão de elevar a qualidade do sistema defensivo. Quatro vezes campeão da Liga dos Campeões, sonho de consumo do PSG, Ramos tem liderança e bagagem de sobra para ser uma peça-chave nos planos de Mauricio Pochettino. Apesar do apetite por títulos, o zagueiro revela que não comemoraria um gol marcado sobre o ex-clube.

"Vivi uma etapa maravilhosa em Madrid. Guardo o que vivi de bonito. É triste abandonar uma casa que me deu tanto, mas vim para um clube magnífico. Estou feliz de fazer parte. Gosto de desafios e quero continuar vencendo. Olhar para trás é um erro... Comemorar um gol? Jamais. O clube está no meu coração e merece respeito. Nem uma vitória serei capaz de festejar porque nem o clube nem os torcedores merecem", disse o zagueiro.

Ramos é um dos três reforços anunciados. Antes dele, o apoiador Wijnaldum, ex-Liverpool, e o lateral Hakimi, ex-Inter de Milão, foram confirmados. O goleiro Donnarumma, ex-Milan e campeão da Eurocopa pela Itália, será o próximo a ser anunciado.