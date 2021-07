Publicado 18/07/2021 00:00

Futebol em Olimpíada não tem nada a ver com FIFA, é evento do COI, Comitê Olímpico Internacional e para o qual a FIFA sempre torceu o nariz, trata como Copa do Mundo fora de época.

Vasco precisa de duas ou três vitórias seguidas para ganhar confiança, motivar a galera e pegar no breu. Vencer o líder Náutico hoje será um baita impulso nessa arrancada.