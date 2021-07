Publicado 18/07/2021 00:00

Renato Gaúcho vai ter que acertar a mão na receita se quiser ganhar tempo na recuperação do perdido na escalada rumo ao tricampeonato no Brasileirão. O Bahia adversário de hoje tem 17 pontos e sabe que se perder o Flamengo, que tem 15 pontos e dois jogos a menos, passará de passagem. Flamengo terá que jogar muito mais do que mostrou quarta-feira, especialmente no quesito disposição, se não quiser engasgar com o tempero baiano.